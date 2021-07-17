人行發布數字人民幣白皮書 累計試點交易已達345億

中國人民銀行（大陸央行）16日首度發布「中國數字人民幣的研發進展白皮書」，闡述人行在數字人民幣研發上的基本立場、數字人民幣體系的研發背景、目標願景及設計框架，展現大陸對於發展數位貨幣的積極性與強烈企圖心。

白皮書揭露，截至2021年6月30日，數字人民幣試點場景已超過132萬個， 涵蓋生活繳費、餐飲服務、交通出行、購物消費、政務服務等領域。開立個人錢包2,087萬餘個、對公錢包351萬餘個，累計交易筆數7,075萬餘筆、金額約345億元。

人行副行長同時也是人行數字人民幣研發工作組組長的范一飛在16日白皮書發布記者會上表示，人行將會在明年北京冬季奧運會繼續試點數字人民幣，試點場景主要圍繞北京冬奧會的食、住、行、遊、購、娛、醫七大重點領域的支付服務需求。

范一飛透露，大陸將通過冬奧會場景展示應用模式創新成果，試點部署無人售貨車、自助售貨機、無人超市等創新應用場景，並推出支付手套、支付徽章、冬奧支付服裝等可穿戴支付設備。

他指出，為便利境外來華運動員、教練員、裁判員和遊客，屆時還將推出基於APP的錢包服務和基於硬體的錢包服務解決方案。

白皮書稱，數字人民幣的研發背景為：一、數字經濟發展需要建設適應時代要求、安全普惠的新型零售支付基礎設施；二、現金的功能和使用環境正在發生深刻變化；三、加密貨幣特別是全球性穩定幣發展迅速；四、國際社會高度關注並開展央行數字貨幣研發。

白皮書對於數字人民幣的定義為：數字人民幣是人民銀行發行的數字（數位）形式的法定貨幣，由指定運營機構參與運營，以廣義帳戶體系為基礎，支持銀行帳戶松耦合功能，與實物人民幣等價，具有價值特徵和法償性 。

對於數字人民幣的目標和願景，白皮書稱，中國研發數字人民幣體系，旨在創建一種以滿足數字經濟條件下公眾現金需求為目的、數字形式的新型人民幣，配以支持零售支付領域可靠穩健、快速高效、持續創新、開放競爭的金融基礎設施，支撐中國數字經濟發展，提升普惠金融發展水平，提高貨幣及支付體系運行效率。