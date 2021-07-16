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陸工信部：針對性制定措施 推動提升汽車晶片供給能力

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸工信部新聞發言人田玉龍16日表示，為積極應對汽車晶片供應短缺問題，工信部針對性地制定措施，推動提升汽車晶片的供給能力。圖／取自搜狐
大陸工信部新聞發言人田玉龍16日表示，為積極應對汽車晶片供應短缺問題，工信部針對性地制定措施，推動提升汽車晶片的供給能力。圖／取自搜狐

大陸工信部新聞發言人田玉龍16日表示，為積極應對汽車晶片供應短缺問題，工信部組建了汽車半導體推廣應用工作組，多次組織召開協調會，充分發揮地方政府、整車企業、晶片企業的力量，加強供需對接和工作協同，有針對性地制定措施，推動提升汽車晶片的供給能力，正在取得一定的效果。

中新網報導，田玉龍指出，今年1到6月，大陸汽車產銷分別完成了1256.9萬輛和1289.1萬輛，較去年同期增長了24.2%和25.6%，產銷兩旺，其中，新能源汽車的產銷分別完成了121.5萬輛和120.6萬輛，較去年同期都增長了兩倍。

不過，受晶片供應短缺及排放標準升級切換期等影響，5、6月大陸汽車產銷出現了一定的回落，6月當月汽車產銷分別完成了194.3萬輛和201.5萬輛，較上月分別下降了4.8%和5.3%，較去年同期下降了16.5%和12.4%。

田玉龍說，為了積極應對汽車晶片供應短缺問題，工信部組建了汽車半導體推廣應用工作組，多次組織召開協調會，充分發揮地方政府、整車企業、晶片企業的力量，加強供需對接和工作協同，有針對性地制定措施，推動提升汽車晶片的供給能力，正在取得一定的效果。

他表示：「後續我們將遠近結合、多措並舉，加強供需對接，積極支持替代應用，提升製造能力，繼續保持我們汽車產業平穩健康發展。」

田玉龍認為，綜合大陸國內外經濟情勢來看，受宏觀經濟持續復甦、國家明確穩定增加汽車等大宗消費政策和實現碳達峰、碳中和戰略目標等影響，今年大陸汽車將保持穩中向好發展。行業機構也分析全年汽車總產銷量有望實現小幅增長，這個態勢是整體向好，尤其是新能源汽車的產銷量將實現高速增長，預計達到200萬輛左右。

田玉龍說，「因此整體來看，汽車業對大陸工業經濟發展的作用還在不斷顯現，保持它的平穩快速發展也是我們工作努力的目標和方向。」

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