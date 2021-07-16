超越蘋果！小米躍全球第2大手機商 股漲慶賀

國際市場研究公司Canalys最新報告指出，大陸智慧手機製造商小米公司在第2季超越蘋果，成為全球第二大智慧手機製造商。小米占全球智慧手機出貨量的17%，比上一季增3%。

路透報導，第2季全球智慧手機出貨量增長12%，三星電子以19%的市占率領先，蘋果以14%位居第三。

Canalys研究經理Ben Stanton表示，與三星和蘋果相比，小米手機的平均售價分別便宜約40%至75%，他補充說，小米今年的主要任務是增長其高端設備的銷售。

報告說，小米在拉丁美洲的出貨量跳增超過300%，在非洲躍升150%，在西歐成長50%。

小米今（16）日股價收港幣28.25，漲4.82%，市值突破港幣7,000億元大關，達港幣7,086億元。近一年股價累計漲幅近200%。

小米集團第1季財報，營收人民幣768.8億元，年增54.7%；獲利人民幣60.69億元，年增163.8%，收入和獲利均創單季度歷史新高。