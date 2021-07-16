快訊

受疫情影響 中選會：陳柏惟罷免案延期至10月23日投票

政府租金補貼緩不濟急？數據曝疫情租屋真實困境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

數位人民幣錢包 在陸境外居民無銀行帳戶也能啟用

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
「中國數字人民幣的研發進展白皮書」稱，將按照「十四五」規劃部署，繼續推動數位人民幣研發試點，不預設推出時間表。照片／中國人民銀行官網
「中國數字人民幣的研發進展白皮書」稱，將按照「十四五」規劃部署，繼續推動數位人民幣研發試點，不預設推出時間表。照片／中國人民銀行官網

中國人民銀行今（16）日發布「中國數字人民幣的研發進展白皮書」稱，將按照「十四五」規劃部署，繼續推動數位人民幣研發試點，不預設推出時間表。此外，短期在陸的境外居民可在無銀行帳戶情況下開啟數位人民幣錢包。

上證報報導，白皮書表示，數位人民幣體系將降低公眾獲得金融服務的門檻，保持對廣泛群體和各種場景的法定貨幣供應。沒有銀行帳戶的社會公眾可通過數位人民幣錢包享受基礎金融服務，短期在陸的境外居民可在不開立大陸境內銀行帳戶情況下開立數位人民幣錢包，滿足日常支付需求。

白皮書表示，在未來的數位化零售支付體系中，數位人民幣和指定運營機構的電子帳戶資金具有通用性，共同構成現金類支付工具。

此外，大陸商業銀行和持牌非銀行支付機構在全面持續遵守合規（包括反洗錢、反恐怖融資）及風險監管要求，且獲央行認可支持的情況下，可以參與數位人民幣支付服務體系，並發揮現有支付等基礎設施應用，提供數位化零售支付服務。

白皮書還指出，數位人民幣已初步建成多層次安全防護體系，如數位簽名、安全加密存儲等技術，實現不可重複花費、不可非法複製偽造、交易不可篡改及抗抵賴等特性，保障數字人民幣全生命周期安全和風險可控。

數位人民幣 中國人民銀行 反恐

延伸閱讀

熱錢湧入 台幣升1.15角

馬辦批不提釣魚台喪失國格 綠：幫中國轉移焦點

中國大陸發表白皮書 強調新疆目前處於史上最好發展期

中國提新疆平等權利白皮書 稱新疆當前史上最好

相關新聞

陸七部門進駐滴滴審查 防範國家數據安全風險

滴滴出行引發的數據跨海監管風暴擴大，大陸國家網信辦七部門今（16）日起進駐滴滴，開展網絡安全審查，防範國家數據安全風險。

談滴滴出行 陸工信部：繼續強化App治理

大陸網路叫車平台龍頭滴滴App日前遭下架，甚至被官方七部門聯手網路安全審查，大陸工信部信息通信管理局局長趙志國今（16）...

數位人民幣錢包 在陸境外居民無銀行帳戶也能啟用

中國人民銀行今（16）日發布「中國數字人民幣的研發進展白皮書」稱，將按照「十四五」規劃部署，繼續推動數位人民幣研發試點，...

疫情+船運影響 港民生用品最高漲25%

變種病毒Delta來勢洶洶，各地不少工廠農場停工，加上早前埃及蘇伊士運河貨船擱淺「塞爆」航道的餘波漸浮現，令遠航船船期變...

淘寶造物節明開跑 港台賣家前進亞太市場

阿里巴巴集團將於明（17）日舉辦第六屆淘寶造物節，在上海國家會展中心登場，號稱全球最大的沉浸式密室體驗體。阿里巴巴集團首...

鎖定古風尋寶 今年淘寶造物節大展回歸線下

阿里巴巴集團17日起至25日舉辦第六屆淘寶造物節，去年因疫情部分轉為線上，今年則回歸到線下實體活動，今年有100多個來自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。