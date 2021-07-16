數位人民幣錢包 在陸境外居民無銀行帳戶也能啟用

中國人民銀行今（16）日發布「中國數字人民幣的研發進展白皮書」稱，將按照「十四五」規劃部署，繼續推動數位人民幣研發試點，不預設推出時間表。此外，短期在陸的境外居民可在無銀行帳戶情況下開啟數位人民幣錢包。

上證報報導，白皮書表示，數位人民幣體系將降低公眾獲得金融服務的門檻，保持對廣泛群體和各種場景的法定貨幣供應。沒有銀行帳戶的社會公眾可通過數位人民幣錢包享受基礎金融服務，短期在陸的境外居民可在不開立大陸境內銀行帳戶情況下開立數位人民幣錢包，滿足日常支付需求。

白皮書表示，在未來的數位化零售支付體系中，數位人民幣和指定運營機構的電子帳戶資金具有通用性，共同構成現金類支付工具。

此外，大陸商業銀行和持牌非銀行支付機構在全面持續遵守合規（包括反洗錢、反恐怖融資）及風險監管要求，且獲央行認可支持的情況下，可以參與數位人民幣支付服務體系，並發揮現有支付等基礎設施應用，提供數位化零售支付服務。

白皮書還指出，數位人民幣已初步建成多層次安全防護體系，如數位簽名、安全加密存儲等技術，實現不可重複花費、不可非法複製偽造、交易不可篡改及抗抵賴等特性，保障數字人民幣全生命周期安全和風險可控。