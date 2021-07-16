快訊

堅持打莫德納者未來打高端？陳時中這麼說

二輪開打首日「2千人被剔除」 陳時中：系統更正問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸七部門進駐滴滴審查 防範國家數據安全風險

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
國家網信辦等七部門進駐滴滴。圖源：騰訊
國家網信辦等七部門進駐滴滴。圖源：騰訊

滴滴出行引發的數據跨海監管風暴擴大，大陸國家網信辦七部門今（16）日起進駐滴滴，開展網絡安全審查，防範國家數據安全風險。

滴滴引發網路安全審查爭議的，是「打包」收集個人信息，消費者只要衕意使用滴滴，滴滴就獲取個人信息包括手機號、用戶密碼、身份證號、面部識別特徵、錄音錄像、銀行卡號、Ip地址，常用地址等。掌握了相關所有的信息，然後進行數據價值的最大化開發。被形容是「你在什麼時間段去了什麼地方做了什麼，滴滴比你的家人還要清楚。」

網信中國報導，網絡安全審查辦公室有關負責人士表示，按照網絡安全審查工作安排，國家網信辦16日會同公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、稅務總局、市場監管總局等7部門，聯合進駐滴滴出行科技有限公司，開展網絡安全審查。

據《網絡安全審查辦法》，網絡安全審查辦公室認為需要開展網絡安全審查的，應當自向經營者發出書面通知之日起30個工作日內完成初步審查，包括形成審查結論和建議、審查結論。并向網絡安全審查工作機制成員單位、關鍵信息基礎設施保護工作相關部門徵求意見；如果情況復雜，可以延長15個工作日。

在滴滴之前，去年底遭反壟斷審查的阿里也曾被國家市場監管總局立案調查，調查組進駐審查，後來阿里被要求進行整改，而旗下螞蟻集團臨上市喊卡，去金融化後，至今IPO遙遙無期。

滴滴出行 IPO

延伸閱讀

當課輔老師也需要像個案一樣輔導時，你如何抉擇呢？

一笑泯恩仇？ 傳阿里騰訊將相互開放生態系統

騰訊進軍晶片設計 但百度、阿里已搶先

紫光破產重整 阿里、國企考慮收購股權救援

相關新聞

陸七部門進駐滴滴審查 防範國家數據安全風險

滴滴出行引發的數據跨海監管風暴擴大，大陸國家網信辦七部門今（16）日起進駐滴滴，開展網絡安全審查，防範國家數據安全風險。

大陸「碳排放權」交易今開市 首單成交16萬噸

大陸全國碳排放權交易市場今（16）日9點30分在上海環境能源交易所鳴鑼開市，首個被納入碳市場的發電業有2162家，測算首...

大陸收緊海外上市規則 小紅書赴美IPO喊卡

彭博引述消息報導，在大陸官方收緊海外上市規則後，大陸網路購物和社交平台「小紅書」傳出暫停赴美上市計畫，並正在商議IPO的...

疫情+船運影響 港民生用品最高漲25%

變種病毒Delta來勢洶洶，各地不少工廠農場停工，加上早前埃及蘇伊士運河貨船擱淺「塞爆」航道的餘波漸浮現，令遠航船船期變...

淘寶造物節明開跑 港台賣家前進亞太市場

阿里巴巴集團將於明（17）日舉辦第六屆淘寶造物節，在上海國家會展中心登場，號稱全球最大的沉浸式密室體驗體。阿里巴巴集團首...

鎖定古風尋寶 今年淘寶造物節大展回歸線下

阿里巴巴集團17日起至25日舉辦第六屆淘寶造物節，去年因疫情部分轉為線上，今年則回歸到線下實體活動，今年有100多個來自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。