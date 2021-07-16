陸七部門進駐滴滴審查 防範國家數據安全風險

滴滴出行引發的數據跨海監管風暴擴大，大陸國家網信辦七部門今（16）日起進駐滴滴，開展網絡安全審查，防範國家數據安全風險。

滴滴引發網路安全審查爭議的，是「打包」收集個人信息，消費者只要衕意使用滴滴，滴滴就獲取個人信息包括手機號、用戶密碼、身份證號、面部識別特徵、錄音錄像、銀行卡號、Ip地址，常用地址等。掌握了相關所有的信息，然後進行數據價值的最大化開發。被形容是「你在什麼時間段去了什麼地方做了什麼，滴滴比你的家人還要清楚。」

網信中國報導，網絡安全審查辦公室有關負責人士表示，按照網絡安全審查工作安排，國家網信辦16日會同公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、稅務總局、市場監管總局等7部門，聯合進駐滴滴出行科技有限公司，開展網絡安全審查。

據《網絡安全審查辦法》，網絡安全審查辦公室認為需要開展網絡安全審查的，應當自向經營者發出書面通知之日起30個工作日內完成初步審查，包括形成審查結論和建議、審查結論。并向網絡安全審查工作機制成員單位、關鍵信息基礎設施保護工作相關部門徵求意見；如果情況復雜，可以延長15個工作日。

在滴滴之前，去年底遭反壟斷審查的阿里也曾被國家市場監管總局立案調查，調查組進駐審查，後來阿里被要求進行整改，而旗下螞蟻集團臨上市喊卡，去金融化後，至今IPO遙遙無期。