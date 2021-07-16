淘寶造物節明開跑 港台賣家前進亞太市場

阿里巴巴集團將於明（17）日舉辦第六屆淘寶造物節，在上海國家會展中心登場，號稱全球最大的沉浸式密室體驗體。阿里巴巴集團首席市場官董本洪今（16）日在線上記者會表示，香港、台灣造物者的產品可透過淘寶平台對外販售，前進亞太市場。

董本洪表示，淘寶造物節致力鼓勵創意及企業家精神。為支持平台上的造物者及商家，今年活動以受歷史啟發的奇幻遊戲體驗形式回歸，讓參觀者既能以有趣的互動方式探索展館，又能在最新穎的淘寶店舖瀏覽各類產品。

淘寶造物節自2016年創立以來，已發展成為亞洲最大、以青年創造力為主題的盛會之一。受疫情影響，去年淘寶造物節部分轉為線上舉行，今年回歸線下實體活動，將於17日至25日舉行。本屆以「遺失的寶藏」為主題，透過遊戲線索和謎題，在占地約9,000坪的展館打造大陸第一個大型尋寶主題活動。

被問到今年台灣的參與人數與產品特點，董本洪表示，並沒有針對台、港、澳做數據統計，歷年來看以一線城市，北上廣深的參加者為大宗。因為疫情關係，很難做跨地區展覽。不過，港台的作品都可以透過淘寶對外販售，前進亞太市場。

資料顯示，淘寶新進商家的平均年齡保持在26歲。截至今年3月的12個月，淘寶新增活躍商家數量創下2017年以來新高。

董本洪指出，每年的造物節趨勢不同，如嘻哈潮流文化、二次元動漫等，今年因疫情關係，造物者在居家生活的領域著墨較多，如家具、香氛類的個性化產品增多，材質使用升級，如用壓克力製成中國古風擺設品，顯示更重視居家生活品質。且科技設計未來感強烈，今年的造物者在產品設計更敏銳。