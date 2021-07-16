鎖定古風尋寶 今年淘寶造物節大展回歸線下

阿里巴巴集團17日起至25日舉辦第六屆淘寶造物節，去年因疫情部分轉為線上，今年則回歸到線下實體活動，今年有100多個來自各行各業的創意商家，以「遺失的寶藏」為主題，透過分佈在館内的遊戲線索和謎題，在佔地約9,000坪的展館打造中國大陸第一個大型尋寶主題活動。

阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，淘寶造物節致力鼓勵創意及企業家精神。為支持平台上的造物者及商家，今年活動以受歷史啟發的奇幻遊戲體驗形式回歸，讓參觀者既能以有趣的互動方式探索展館，又能在最新穎的淘寶店舖瀏覽各類產品。

淘寶造物節目的在展示具創造力的好物，尤其是緊貼中大陸年輕消費者需求的新穎、小眾創新商品。淘寶造物節的特色商品包羅萬象，精巧的手工藝品、潮流單品、傳統中國風的創意呈現、充滿趣味的科技妙思，都反映了淘寶的創造力和引領潮流的力量。

今年的活動中，參觀者還可以欣賞到八位中國大陸當代藝術家的作品，他們透過探索文化和技術的融合，展示了創造性表達的無限可能。展出的先鋒派作品包括用人工智能山水畫，以及以幾千年前的編鐘聲為靈感的新媒體互動裝置，他們給造物節帶來了新的藝術元素。

淘寶長期以來都是中國大陸年輕創業者及造物者首選的創業平台，淘寶新進商家的平均年齡保持在26歲，截至2021年3月的12個月，淘寶新增活躍商家數量創下2017年以來5年的新高。

繼去年將廣受歡迎的淘寶造物節榜單神物升級為創意商家評選機制後，淘寶於過去一年一直為具優秀原創性和創意的年輕創業者提供支持，自去年推出以來，上述評選機制已透過將小眾商家的產品發佈在個性化推介頁面「有好貨」上，並加註標籤入選「造物神榜」，幫助他們提高曝光率及取得成功，截至2021年6月，獲評選商家的平均銷售增長高於中國大陸整體線上零售業。

「造物神榜」的商家亦善用淘寶的工具及資源以進一步推動增長，例如專門設計復古女裝的獨立設計師品牌、專門以紮染布料生產男裝的潮流品牌、精妙復刻昆蟲造型的黃銅製作的小玩意店鋪、顏色絢麗的墨水店，以及個性化寵物用品等商家。

根據淘寶數據顯示，這些商家在淘寶平台上，平均每週在短影片頻道「逛逛」內，發佈內容的頻率是平均水平的33倍，直播頻率及在訂閱頻道發佈商品貼文的頻率是普通商家的12倍多。