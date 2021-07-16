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大陸收緊海外上市規則 小紅書赴美IPO喊卡

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸網路購物和社交平台「小紅書」傳出暫停赴美上市計畫。照片／香港電台網
大陸網路購物和社交平台「小紅書」傳出暫停赴美上市計畫。照片／香港電台網

彭博引述消息報導，在大陸官方收緊海外上市規則後，大陸網路購物和社交平台「小紅書」傳出暫停赴美上市計畫，並正在商議IPO的方案。公司原擬定今年中前後在美上市，籌資約5億至10億美元。

報導稱，知情人士表示，小紅書正與顧問討論替代方案，在香港上市可能是一種選擇。根據北京對於在海外上市的公司擬議中的政策，該公司可能會受到網路安全審查。

小紅書是大陸年輕人的生活方式平台，由毛文超和瞿芳於2013年在上海創立。用戶可以通過短影音、圖文等形式記錄生活點滴，分享生活方式，並基於興趣形成互動。

小紅書的投資者包括阿里巴巴和騰訊控股。據報道，該公司在2020年1月進行一輪私募融資，籌資4億至5億美元，使估值達到約60億美元。官網顯示，小紅書有約3億註冊用户，月活躍用户超過1億。

除小紅書被傳暫停在美國上市外，前不久有消息稱，大陸貨運平台貨拉拉正考慮調整上市地點，從美國轉移到香港。此外，最受歡迎的健身蘋果Keep也已撤回赴美IPO計畫。

小紅書 IPO

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