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大陸「碳排放權」交易今開市 首單成交16萬噸

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸全國碳排放權交易市場今（16）日9點30分在上海環境能源交易所鳴鑼開市，首單經撮合成功交易，價格每噸人民幣52.78元，總共成交16萬噸，交易額為人民幣790萬元。圖源：大陸央視財經
大陸全國碳排放權交易市場今（16）日9點30分在上海環境能源交易所鳴鑼開市，首單經撮合成功交易，價格每噸人民幣52.78元，總共成交16萬噸，交易額為人民幣790萬元。圖源：大陸央視財經

大陸全國碳排放權交易市場今（16）日9點30分在上海環境能源交易所鳴鑼開市，首個被納入碳市場的發電業有2162家，測算首批企業碳排放量超過40億噸二氧化碳，成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的碳市場。

首單經撮合成功交易，價格每噸人民幣52.78元，總共成交16萬噸，交易額為人民幣790萬元。

上海環交所指，發電業碳排放權上線交易市場啟動初期只開展配額現貨交易，對發電業重點排放單位依據基準法分配核發首批配額。

碳排放權啟動交易後，大陸生態環境部下一步將配套制度體系，推動出台《碳排放權交易管理暫行條例》，並逐步將市場覆蓋範圍擴大到更多的高排放行業，根據需要豐富交易品種和交易方式，發揮市場機制在控制溫室氣體排放，實現碳達峰、碳中和目標中的作用。

碳排放 上海

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