大陸碳排放權交易今啟動 發電業打頭陣

大陸全國碳排放權交易市場今（16）日啟動上線交易，發電行業成為首個納入碳市場的行業，納入的發電行業重點排放單位超過2,000家。

新華網報導，據大陸生態環境部測算，納入首批碳市場覆蓋的企業碳排放量超過40億噸二氧化碳。這意味著大陸碳市場將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的市場。這將成為全球氣候行動的重要一步。

大陸碳市場建設從地方試點起步，在北京、天津、上海、重慶、湖北、廣東、深圳兩省五市開展碳排放權交易地方試點工作，到2021年6月，試點省市碳市場累計配額成交量4.8億噸二氧化碳當量，成交額約人民幣114億元。

大陸全國碳市場選擇以發電行業為突破口，因為發電行業的管理制度相對健全，數據基礎比較好。排放數據的準確、有效獲取，是開展碳市場交易的前提。