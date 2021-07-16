四川軌道交通 10年重點投資1.1兆

四川省政府辦公廳近日印發，「關於搶抓重大機遇推動軌道交通產業高質量發展的實施意見」，將通過川藏鐵路等重大鐵路工程建設機遇，促進四川軌道交通產業高質量發展。

中新社報導，當前，四川省面臨新一輪西部大開發、長江經濟帶、成渝地區雙城經濟圈建設等重大機遇。川藏鐵路、西寧至成都鐵路、成達萬高鐵等重點項目相繼開工，「十四五」期間還將開工成渝中線高鐵等10餘個重點項目。經初步估算，未來十年，這些重點項目總投資超過11000億元（人民幣，下同），裝備需求超過3000億元，建築材料需求超過2000億元。

作為四川省現代產業體系16個重點領域之一，四川省軌道交通產業鏈條完整。今年1月至5月，四川省軌道交通產業營業收入達348.3億元，同比增長4.4%；實現利潤總額11.7億元，同比增長37.6%。

「實施意見」注重科技創新，提出加強創新平台建設，將打造一批大陸國家級軌道交通領域創新中心，建設高原、高寒地區特種材料創新平台；以重大鐵路工程建設需求為導向，組織實施川藏鐵路建設重大科技專項，全力突破高原、高寒條件下智能TBM（隧道掘進機）等關鍵核心技術，組織實施高溫超導高速磁懸浮建設重大科技專項，突破高速磁懸浮設計、施工等關鍵核心技術。

在打造產業集聚區方面，「實施意見」提出布局川藏鐵路技術創新成果轉化基地；打造關鍵軌道交通裝備、高端施工設備、新材料等產業基地，裝配式建築生產基地以及以無人機、北斗、地面物探裝備為支撐的「空、天、地」一體化勘察設計基地。

「實施意見」還提出要促進裝備製造提檔升級、提高新材料製造水平：支持新制式軌道交通系統研發製造，推動機電配套設備數字化、網絡化升級，鼓勵施工裝備向專業化、智能化、無人化發展；鼓勵企業研製先進鋼鐵材料，開發新型非金屬材料，以滿足重大鐵路工程耐寒、耐腐蝕、長壽命及特殊結構需求。