高溫經濟 折射消費新商機

進入「三伏天」以來，中國大陸一些城市開啟「火爐模式」，陸續發布超長高溫預警。不少精明商家瞅準商機大做文章，催生出多元「高溫經濟」。

中新社報導，長沙功夫寵寄養訓練酒店等商家伺機推出寵物消暑服務。該酒店主理人彭群淩說，高溫來襲，寵物主人不知如何給「寶貝」科學消暑，很多都選擇寄養消暑，「一條狗的整個夏季消暑寄養費用要1萬元至2萬元（人民幣，下同），我們還推出了給寵物剃毛、做SPA和度假等消暑服務。」

「萌寵正成為『高溫經濟』的新版塊。」南京某寵物用品店主辜宜林說，兔子、貓咪和倉鼠寵物降溫板、消暑鋁合金冰床、冰墊、冰盒等降暑用品賣得很好，很多店家的萌寵消暑用品銷量環比普遍上漲至少三成。

高溫還催生出一些新奇的降溫神器。辜宜林說，「今年夏季，很多電商平台還推出了男士褲裙，很多都加入了火熱的國風、遊戲、動漫元素，這一略顯新奇的穿搭正在成為今夏年輕男士著裝的新潮流。」

苗木產業同樣在爭搶「高溫經濟」蛋糕。在長沙市雨花區跳馬鎮的育景園內，經過培訓的苗木造型師正在修剪苗木。「夏季是樹木生長旺盛期，要隨時修剪影響造型的樹條，才能供客戶在冬春旺季選上飽滿成型的產品。苗木造型師都站著『剪』錢，日薪最多可上千元。」該育景園總經理黃一樹說。

瞄準用戶「高溫需求」，盒馬等生鮮平台紛紛推出冰鎮服務。業內專家認為，隨著新經濟、新零售的興起和消費升級，「高溫經濟」的業態也會趨向多樣化、新奇化、個性化，折射出大陸民眾消費的新趨勢。