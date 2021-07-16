機器人峰會浙江開幕 共探新趨勢

第七屆中國機器人峰會暨智能經濟人才峰會，15日在浙江省寧波市餘姚市開幕，海內外2000多位業內人士線上線下與會，共探產業與技術融合聚變，共商中國大陸機器人行業新趨勢。

中新社報導，機器人被譽為「製造業皇冠頂端的明珠」，是衡量一個國家創新能力和產業競爭力的重要標誌之一。中國機器人產業聯盟理事長、新松機器人自動化股份有限公司總裁曲道奎拿出一組數據：「中國工業機器人已連續7年成為全球第一大應用市場，2020年完成產量23.7萬台，實現了19.1%的同比增長。」

在曲道奎看來，中國大陸機器人產業總體形勢蓬勃向好，但也要正視產業存在的不足，「尤其是核心技術空心化、高端產業低端化、主流應用邊緣化三大短板。」

智能經濟離不開智力支撐，此次峰會集結海內外16位院士線上線下參會，為機器人行業發展集思匯智。中國工程院院士潘雲鶴在峰會上談及，當前是加快推進實體經濟與人工智能深度融合的重要時機，可通過經濟調節智能化、產業鏈接智能化、產品創新智能化、企業運作智能化、生產過程智能化等五個關鍵環節發力。

開幕式現場，總投資約252.1億元人民幣的30個項目簽約，其中機器人及智能製造項目27個，總投資236.3億元人民幣。同時，「全甬產」傳習焊接機器人首次發布，該款機器人由寧波本土企業聯合打造，從設計到樣機生產耗時僅半年，未來將被廣泛應用於焊接、切割、搬運等工業領域。