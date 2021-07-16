兩岸集成電路產業 南京研討發展

「海峽兩岸集成電路產業協調發展對接會」15日在江蘇南京浦口高新區舉行。兩岸集成電路產業專家、企業代表等60餘人現場對話，研討兩岸集成電路產業合作前景。

中新社報導，據中國半導體行業協會數據顯示，今年一季度，中國大陸集成電路產業銷售額1739.3億元人民幣，同比增長18.1%。長三角、珠三角區域內多個省市，均對「十四五」期間集成電路的發展，形成較為明確的集群化發展規劃。

江蘇省科學技術協會副主席李千目表示，江蘇地處長三角腹地，是大陸集成電路產業起步早、基礎好、發展快的地區之一。以南京市浦口區為例，當地引進了凱鼎電子、天水華天等一大批集成電路重磅項目，集聚產業鏈上下游的270餘家重點企業，已發展成大陸重要的集成電路產業聚集區之一。

南京市浦口區委常委、統戰部部長王慧認為，受5G、雲計算等新興技術影響，全球集成電路產業保持高速增長態勢。台灣在集成電路產業經過多年深耕，形成完整的產業生態，集聚大批優秀企業和品牌。兩岸集成電路企業可以藉此機會加強合作交流，凝聚共識，整合資源和人才。

台灣新經濟發展學會理事長丘邦翰在視訊致詞中說，今年一季度，台灣半導體產業產能同比增長了25%，勢頭良好。人才培養、技術能力、成本結構、資金調動能力等是台灣行業的強項所在。

南台灣產學聯盟協會副理事長蕭引鳳通過視訊表示，兩岸可以整合各自在集成電路產業的優勢和資源，在專家人才交流、知識產權轉化、技術應用、市場開拓等方面加強聯繫和深度合作。

賽迪顧問副總裁李珂認為，兩岸集成電路產業深度互補。台灣集成電路行業發展歷史久、積澱厚，在大陸設立了不少研發中心，也帶動大陸產業向高精尖方向提檔升級。在當前全球芯片產能短缺的形勢下，兩岸產業界可以攜手彌補產能、緩解「缺芯」困境。