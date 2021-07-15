研究：官方下重手前 大陸比特幣算力占比就已大幅下降

英國劍橋大學15日的研究顯示，早在大陸當局最近對加密貨幣挖礦進行打擊之前，大陸在全球比特幣算力中的占比就已急遽下降。

路透報導，長期以來，大陸一直是全球加密貨幣挖礦的中心，挖礦是一項能源密集型的活動，大陸許多比特幣礦商使用包括煤炭在內的化石燃料，激起人們對比特幣不利於環保的擔憂。

根據劍橋大學另類金融中心的數據顯示，大陸在連接到全球比特幣網路的電腦算力中的占比，即所謂的「哈希率」，從2019年9月的75.5%下降到今年4月的46%。

同期，美國的哈希率從略高於4%躍升至16.8%，成為比特幣的第二大出產國，哈薩克的占比也上升到8%左右，俄羅斯和伊朗緊追在後。

在美國特斯拉等公司對加密貨幣的生產方式日益擔憂的情況下，這項研究提供了一個難得了解全球比特幣挖礦趨勢的機會。

大陸安徽省本周成為宣布全面禁止加密貨幣挖礦的最新省分。