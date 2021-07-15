研究：官方下重手前 大陸比特幣算力占比就已大幅下降
英國劍橋大學15日的研究顯示，早在大陸當局最近對加密貨幣挖礦進行打擊之前，大陸在全球比特幣算力中的占比就已急遽下降。
路透報導，長期以來，大陸一直是全球加密貨幣挖礦的中心，挖礦是一項能源密集型的活動，大陸許多比特幣礦商使用包括煤炭在內的化石燃料，激起人們對比特幣不利於環保的擔憂。
根據劍橋大學另類金融中心的數據顯示，大陸在連接到全球比特幣網路的電腦算力中的占比，即所謂的「哈希率」，從2019年9月的75.5%下降到今年4月的46%。
同期，美國的哈希率從略高於4%躍升至16.8%，成為比特幣的第二大出產國，哈薩克的占比也上升到8%左右，俄羅斯和伊朗緊追在後。
在美國特斯拉等公司對加密貨幣的生產方式日益擔憂的情況下，這項研究提供了一個難得了解全球比特幣挖礦趨勢的機會。
大陸安徽省本周成為宣布全面禁止加密貨幣挖礦的最新省分。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言