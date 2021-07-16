借冬奧機遇 宣化拓展冰雪產業鏈

作為老工業基地的河北省張家口市宣化區，近年正搶抓京津冀協同發展和北京冬奧會籌辦機遇，延伸拓展冰雪產業鏈，把冰雪產業作為轉型升級的突破口。

中新社報導，作為河北省的工業重鎮，宣化工業發展歷史悠久，逐步形成以鋼鐵冶金、電力能源、機械裝備製造為骨幹，以建材、化工等為輔的工業體系。近年，當地堅持走綠色發展之路，積極統籌推進冰雪產業園建設，吸引多家業內知名企業和本地企業入駐。

張家口市宣化宏達冶金機械有限公司生產車間內，生產線上機器正高效運轉。這家主要生產景區索道上下站設備的本地企業，於2020年初簽約入駐宣化區冰雪產業園。該公司負責人張長生說，企業進行的索道生產製造最初主要面向中國大陸大型景區，近年隨著冰雪運動的發展，企業索道訂單更多來自滑雪場。

素有「陸路商埠」之稱的古城宣化，主城區與北京相距約150公里、與北京冬奧會雪上項目舉辦地之一的張家口市崇禮區相距僅數十公里。

張長生說，入駐產業園之後生產用地擴大了，各項基礎設施也更加完善，有利於企業後續發展。現在企業產品銷售額不斷增長，公司自主研發生產的造雪機旋轉支架取得多項實用新型專利證書。

力達克絲張家口冰雪裝備科技有限公司負責人靳惠媛說，企業原在北京生產雪具，目前正在宣化區冰雪產業園進行新址規劃建設。在她看來，張家口對於冰雪企業發展空間更大，北京冬奧會後冰雪產業將有更大發展。

數據顯示，截至2020年底，宣化區冰雪產業園已累計有多家企業的7個項目實現投產運營。