大陸險企 斥資布局康養產業

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

隨著大陸老齡化加快，養老服務需求漸成井噴之勢。「十四五」規劃綱要提出，構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系。在此背景下，康養產業受到關注，尤其保險業將之視為兵家必爭之地。截至目前，中國大陸主要險企均已斥巨資入局康養產業。

中新社報導，中國保險資產管理業協會執行副會長兼秘書長曹德雲透露，已有10家保險機構投資了47個養老社區項目，床位數超過8.4萬個。保險資金通過直接股權和間接股權投向養老及養老產業上下游醫療、健康行業的私募股權投資總額也達到千億元人民幣級別。

「銀髮經濟」蘊含的巨大潛力和相關供給缺口，讓險企看到機遇所在。光大證券金融業首席分析師王一峰分析稱，養老社區核心在於「後續運營和持續照護服務」，其主要盈利來自於長期租金收入和資產升值，現金回流速度慢，在開發運營階段均需要穩定、長周期、低成本、大規模的資金支持。而險企大量長期資金需要尋找具備穩定回報的投資方向，二者正好匹配。

此外，從重資產的大型養老社區，到輕資產的養老服務，再到長期護理險、健康醫療險等養老相關保險產品，保險機構在養老領域的全產業鏈布局，有助於為養老金第三支柱建設進一步延伸產業業態，從而提升養老綜合服務的質量和水平。

保險 養老金 人民幣

延伸閱讀

大陸推新政 浦東將打造成社會主義現代化建設引領區

國家發改委：超1000萬噸煤炭儲備可隨時投放市場

大陸碳排放權交易 16日開市

美國囤積新冠疫苗 大陸批：朱門酒肉臭，路有凍死骨

相關新聞

減碳 歐盟推碳邊境稅 大陸直追

世界上最主要的經濟體現在都有企圖心要減少溫室氣體排放計畫。「華爾街日報」報導，歐盟有意祭出世界上第一個「碳邊境稅」；中國...

陸第2季GDP年增7.9% 成長放緩

大陸國家統計局昨天公布數據指出，大陸第二季國內生產毛額（ＧＤＰ）年增百分之七點九，略低於外界預期的百分之八，也遠低於今年...

大陸70城 新房二手房價均降溫

6月份，中國大陸70個大中城市新房和二手房價格均出現降溫跡象。大陸國家統計局15日發布的數據顯示，6月份，中國大陸70個...

機器人峰會浙江開幕 共探新趨勢

第七屆中國機器人峰會暨智能經濟人才峰會，15日在浙江省寧波市餘姚市開幕，海內外2000多位業內人士線上線下與會，共探產業...

高溫經濟 折射消費新商機

進入「三伏天」以來，中國大陸一些城市開啟「火爐模式」，陸續發布超長高溫預警。不少精明商家瞅準商機大做文章，催生出多元「高...

四川軌道交通 10年重點投資1.1兆

四川省政府辦公廳近日印發，「關於搶抓重大機遇推動軌道交通產業高質量發展的實施意見」，將通過川藏鐵路等重大鐵路工程建設機遇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。