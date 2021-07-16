大陸險企 斥資布局康養產業

隨著大陸老齡化加快，養老服務需求漸成井噴之勢。「十四五」規劃綱要提出，構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系。在此背景下，康養產業受到關注，尤其保險業將之視為兵家必爭之地。截至目前，中國大陸主要險企均已斥巨資入局康養產業。

中新社報導，中國保險資產管理業協會執行副會長兼秘書長曹德雲透露，已有10家保險機構投資了47個養老社區項目，床位數超過8.4萬個。保險資金通過直接股權和間接股權投向養老及養老產業上下游醫療、健康行業的私募股權投資總額也達到千億元人民幣級別。

「銀髮經濟」蘊含的巨大潛力和相關供給缺口，讓險企看到機遇所在。光大證券金融業首席分析師王一峰分析稱，養老社區核心在於「後續運營和持續照護服務」，其主要盈利來自於長期租金收入和資產升值，現金回流速度慢，在開發運營階段均需要穩定、長周期、低成本、大規模的資金支持。而險企大量長期資金需要尋找具備穩定回報的投資方向，二者正好匹配。

此外，從重資產的大型養老社區，到輕資產的養老服務，再到長期護理險、健康醫療險等養老相關保險產品，保險機構在養老領域的全產業鏈布局，有助於為養老金第三支柱建設進一步延伸產業業態，從而提升養老綜合服務的質量和水平。