大陸70城 新房二手房價均降溫

6月份，中國大陸70個大中城市新房和二手房價格均出現降溫跡象。大陸國家統計局15日發布的數據顯示，6月份，中國大陸70個大中城市新建商品住宅價格和二手住宅價格環比上漲的城市個數均較上月減少。

中新社報導，70個大中城市中，新建商品住宅價格環比上漲的城市數量為55個，較上月減少7個；二手住宅價格環比上漲的城市數量為48個，較上月減少2個。

漲價城市數量減少的同時，70城新房和二手房價格平均漲幅均現收窄。據諸葛找房數據研究中心統計，70個城市新房價格指數平均環比漲幅為0.41%，漲幅較上月收窄0.11個百分點；二手房價格平均環比漲幅為0.28%，漲幅較上月收窄0.02個百分點。

值得注意的是，新房價格上漲城市的數量減少、價格漲幅回落均是年內首次出現。當月，二手房價格上漲城市數量持續減少，價格漲幅連續兩月收窄。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，6月份房地產市場熱度下滑主要是購房信貸環境收緊所致，特別是部分銀行階段性暫停發放二手房貸款，帶動市場預期回調。當月，杭州、重慶、廣州、成都等城市二手房價環比漲幅均有所收窄。

此外，二手房指導價持續釋放調控效果。今年以來，深圳、西安、成都等多地建立二手房指導價格。6月份，深圳二手房價連續第二個月環比下跌，同比漲幅也降至10%以內（8.7%）。

6月份，大陸二三線城市新房價格漲幅均出現收窄態勢。大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶指出，當月大陸二、三線城市新房價格環比分別上漲0.5%和0.3%，漲幅比上月均回落0.1個百分點。

展望後市，許小樂認為，信貸環境收緊，加之，其他城市可能繼續跟進二手房指導價，市場整體預期將進一步回調，預計後期房價整體漲幅繼續收窄，局部新房市場熱度較高的城市可能面臨調控進一步收緊。