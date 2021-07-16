陸商品房銷售面積、金額 上半年新高

今年上半年中國大陸商品房銷售面積、金額均創歷史同期新高。大陸國家統計局15日發布的數據顯示，上半年，大陸商品房銷售面積為8.86億平方公尺、銷售金額為9.29兆元（人民幣，下同），同比分別增長27.7%和38.9%。

中新社報導，中國社科院城市與競爭力研究中心主任倪鵬飛15日指出，從需求來看，上半年，商品房銷售面積同比增長27.7%。在2019年的較高基數上，兩年平均增長8.1%。

雖受疫情影響，但2020年中國大陸商品房銷售面積和銷售額，分別為17.6億平方公尺和17.36兆元，均創歷史新高。在此基礎上，今年房地產市場規模可能出現新的突破。

中指研究院指數事業部高級分析師馬琛表示，今年上半年，商品房銷售面積和銷售金額均創下歷史同期新高。不過，隨著調控政策不斷加碼、調控效果逐漸顯現，低基數效應減弱，大陸商品房銷售面積和銷售額同比增幅繼續收窄，6月商品房銷售面積同比增幅收窄至7.5%。

貝殼研究院高級分析師潘浩認為，上半年商品住宅成交量增速呈高位回調態勢。這一方面與上半年調控政策持續加碼有關。據貝殼研究院統計，6月無錫、天津、青島、廣州、海南、北京、哈爾濱、長春、南昌等15個城市發布20次房產調控政策，政策持續加碼。

另一方面，潘浩指出，受銀行「兩條紅線」以及一季度房貸額度擠占影響，二季度貸款額度受限，信貸環境收緊，這也使得市場逐漸趨於理性。

倪鵬飛認為，今年房地產市場總體形勢是「先升後降」，下半年房地產市場走勢或呈現穩中有降，平穩健康，持續分化的狀況。