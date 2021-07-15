大陸第2季GDP年增7.9% 增速略遜預期

大陸國家統計局15日公布第2季GDP年增7.9%，低於預期，兩年平均增長5.5%；整個上半年GDP年增12.7%，兩年平均增長5.3%，距離疫情前6%左右水準還有一些距離。

路透報導，分析師認為，下半年中國經濟將維持穩健增長態勢，總體仍看好下半年經濟發展走勢，預計全年GDP增速將在8%以上。

在新冠肺炎疫情爆發前的2019年，當年四個季度中國經濟增速分別為6.3%、6.0%、5.9%和5.8%。

大陸國家統計局認為，總的來看上半年中國經濟持續穩定恢復，穩中加固、穩中向好，但也要看到，全球疫情持續演變，外部不穩定不確定因素較多，國內經濟恢復不均衡，因此要著力釋放內需潛力，大力助企紓困發展，加快推進改革開放，瞻前顧後統籌調節，保持經濟運行在合理區間。

此外，大陸6月規模以上工業增加值年增8.3%，社會消費品零售總額年增12.1%；前6月固定資產投資年增12.6%，民間投資年增15.4%。

前6月基礎設施投資年增7.8%，製造業投資增長19.2%。

前6月房地產開發投資同比增15%，新開工面積年增3.8%

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博表示，第2季GDP低於預期，但從綜合水準看，GDP增速依然維持穩健水準，從分項數據看，工業、投資等數據略有回落。GDP數據略低於預期，可能也是本次全面降準的理由之一。

彭博指出，下半年中國經濟將維持穩健增長的態勢，一方面是全球經濟將出現復甦，海外需求將帶動出口大幅增長；另一方面大陸經濟轉型速度加快，經濟數位化轉型和消費升級將給經濟帶來新的增長動力，因此看好下半年中國經濟發展走勢，預計全年GDP增速水準將在8%以上。

華寶信託宏觀分析師聶文認為，6月工業增加值和出口好於預期，但整個經濟目前復甦的勢頭明顯減弱，第1季大宗商品的快速上漲，未能傳導到中下游，CPI和PPI不匹配，對出口和工業生產還有一定負面影響，隨著東南亞疫情得到控制，6月超預期的出口恐怕不能延續。

聶文表示，從境內結構看，新舊經濟非均衡復甦，新能源汽車增長快，但消費整體還沒恢復到疫情前水準，因此後續來看，出口有所擔憂，汽車會受到晶片短缺的限制，房地產政策以控制為主，經濟快速復甦的可能性減小。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩指出，下半年中國經濟壓力還是較大，貨幣或財政政策很鬆的可能性都不是特別大，經濟自然下滑看來是不可避免的，可能在年底到明年第1季之間出現本輪周期性放緩的底部。