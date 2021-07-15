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大陸6月70城房價指數 創三個月新低

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
大陸6月70城房價升幅三個月低。中新社
大陸6月70城房價升幅三個月低。中新社

路透根據大陸國家統計局15日公布數據計算，6月大陸70個大中城市新建商品住宅價格指數與去年同期相比升4.7%，漲勢延續69個月，與上月相比漲0.5%；均創三個月新低。

報導指出，6月70個大中城市中，新建住宅價格指數與上月相比上漲的有55個，遠少於上月的62個；持平三個，與上月一致；下跌為12個，上月為五個。

大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶表示，6月一線城市新建商品住宅銷售價格與上月相比升0.7%，漲幅與上月相同，其中北京、上海、廣州和深圳與上月相比分別上漲0.9%、0.5%、1.0%和0.5%。

二、三線城市銷售價格按月則分別上漲0.5%和0.3%，漲幅比上月均回落0.1個百分點。

6月一線城市新建商品住宅銷售價格年增6.1%，漲幅比上月微擴0.1個百分點；二、三線城市銷售價格年增分別上漲4.8%和3.7%，漲幅比上月分別回落0.2和0.1個百分點。

中國指數研究院表示，展望未來，各地方政府將繼續堅持「房住不炒」定位，從各地實際出發，及時採取針對性措施，精準調控，切實將穩地價、穩房價、穩預期落到實處，使房子回歸居住屬性。

中指院指出，預計下半年，整體政策環境將依舊偏緊，熱點城市住房信貸管控力度大概率繼續加強，屆時部分城市房價或存調整壓力。

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