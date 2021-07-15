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大陸上半年GDP年比增長12.7% 較第1季回落5.6個百分點

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸上半年GDP年比增長打12.7%。圖為浙江省湖州市一家童裝成衣廠。新華社
大陸上半年GDP年比增長打12.7%。圖為浙江省湖州市一家童裝成衣廠。新華社

大陸國家統計局15日公布，經初步核算，上半年大陸國內生產總值（GDP）達人民幣53兆2,167億元，按可比價格計算，年比增長12.7%，較第1季回落5.6個百分點。

受去年比較基期較低影響，大陸今年第1季GDP年比增長達18.3%。

大陸國家統計局新聞發言人劉愛華表示，上半年，中國市場主體預期向好，主要宏觀指標處於合理區間，經濟發展呈現穩中加固、穩中向好態勢。

另，大陸上半年CPI年比上漲0.5%。其中，城市居民消費價格上漲0.6%，農村居民消費價格上漲0.4%。

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