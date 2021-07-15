聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸上半年GDP年比增長12.7% 較第1季回落5.6個百分點
大陸國家統計局15日公布，經初步核算，上半年大陸國內生產總值（GDP）達人民幣53兆2,167億元，按可比價格計算，年比增長12.7%，較第1季回落5.6個百分點。
受去年比較基期較低影響，大陸今年第1季GDP年比增長達18.3%。
大陸國家統計局新聞發言人劉愛華表示，上半年，中國市場主體預期向好，主要宏觀指標處於合理區間，經濟發展呈現穩中加固、穩中向好態勢。
另，大陸上半年CPI年比上漲0.5%。其中，城市居民消費價格上漲0.6%，農村居民消費價格上漲0.4%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言