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廣東信貸融資 穩定增長

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國人民銀行廣州分行14日披露，今年上半年，廣東省貨幣信貸和社會融資規模穩定較快增長，對製造業、小微企業、科技創新、綠色發展等領域信貸支持力度進一步加大，對實體經濟資金支持保持合理充裕和精準有效，社會綜合融資成本穩中有降。

中新社報導，中國人民銀行廣州分行調查統計處處長汪義榮表示，上半年廣東資金供給合理充裕，對實體經濟支持力度較為穩固。1至5月，廣東社會融資規模增量1.67兆元（人民幣，下同），比上年同期少6128億元，比2019年同期多4966億元。其中，對於實體經濟發放的本外幣貸款合計增加1.36兆元。

他表示，隨著實體經濟持續復甦，廣東貨幣信貸和社會融資規模增長逐步回歸常態，資金供給保持合理充裕，對實體經濟支持力度較為穩固。

今年上半年，廣東對重點領域和薄弱環節的信貸支持力度持續加大，信貸投向更加精準。上半年，住戶部門新增貸款5637億元，同比多增1143億元；其中，企事業單位增加1.10兆元。其中，中長期貸款增加8119億元，同比多增909億元，短期貸款增加1841億元，同比少增3091億元。

汪義榮表示，企業中長期貸款同比多增，同時短期貸款同比少增，一方面是因為對企業中長期流動資金供給在政策引導下持續增加，另一方面是因為疫情衝擊所造成的短期應急性資金需求自去年下半年以來持續回落。

此外，今年上半年，廣東中小微企業金融服務得到持續改善，6月末，全省普惠小微貸款餘額2.53兆元，同比增長39.8%，比年初增加4372億元。普惠小微貸款戶數達到231萬個，比上年同期增加48萬戶。普惠小微企業信用貸款同比增長71.4%，占普惠小微企業貸款餘額比重29.4%，比上年同期高9.1個百分點。

實體經濟 廣東 中國人民銀行

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