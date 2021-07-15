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上半年用外資年增28.7%
大陸商務部14日公布數據顯示，今年上半年中國大陸實際使用外資6078.4億元人民幣，同比增長28.7%，增速比1-5月下滑6.7個百分點但仍然處於高位，較2019年同期增長27.1%。
中新社報導，按美元計，上半年中國大陸實際使用外資規模達909.6億美元，同比增長33.9%。分行業看，服務業和高技術產業仍是外資投入的重點。上半年，大陸服務業實際使用外資同比增長33.4%，高技術產業實際使用外資同比增長39.4%，均高於同期中國大陸吸收外資整體增速。
分來源看，受「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）即將生效等因素影響，東協國家對華投資增長迅猛，同比增速高達50.7%。歐盟對華投資同比增長10.3%。
去年，由於疫情防控成效顯著，經濟復甦進度領先以及持續擴大市場准入，中國大陸首次超過美國成為全球最大外資流入國。今年以來，大陸吸收外資保持了高速增長勢頭。官方稱，下一步將繼續縮減外商投資准入負面清單，改善營商環境。
大陸商務部國際貿易經濟合作研究院對外貿易研究所所長梁明認為，2021年大陸利用外資整體較為樂觀，全年超過1500億美元「基本沒問題」，可能會創新高。
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