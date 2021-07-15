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陸數據中心機架規模 年增2成
大陸工業和信息化部14日發布「新型數據中心發展三年行動計畫（2021-2023年）」提出，到2023年底，大陸全國數據中心機架規模年均增速保持20%左右。
中新社報導，該行動計畫稱，傳統數據中心正加速與網絡、雲計算融合發展，加快向新型數據中心演進。計畫提出，到2023年底，大陸全國數據中心機架規模年均增速保持20%左右。平均利用率力爭提升到60%以上，總算力超過200EFLOPS，高性能算力占比達10%。大陸國家樞紐節點算力規模占比超過70%。
行動計畫要求加快建設大陸國家樞紐節點。推動京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等國家樞紐節點適當加快新型數據中心集群建設進度，實現大規模算力部署，滿足重大區域發展戰略實施需要。
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