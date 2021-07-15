陸大數據產業 成長冠全球

「中國互聯網發展報告（2021）」13日發布，披露了多項中國大陸互聯網基礎資源和基礎應用數據。其中，2020年大數據產業規模增幅領跑全球。

「2021（第二十屆）中國互聯網大會」13日在北京開幕，會上正式發布「中國互聯網發展報告（2021）」。報告自2002年開始出版，每年一卷，目前已連續20年。

報告介紹了2020年中國大陸在互聯網基礎資源和基礎應用方面的迅猛發展：大數據產業規模達到718.7億元（人民幣，下同），同比增長16.0%，增幅領跑全球大數據市場。大數據在金融、醫療健康、政務幾個領域成績突出。

人工智能產業規模保持平穩增長，產業規模達到了3031億元，同比增長15%，增速略高於全球的平均增速。中國大陸在人工智能芯片領域、深度學習軟件架構領域、中文自然語言處理領域進展顯著。

雲計算市場保持高速發展，整體市場規模達到了1781億元，增速超過33%。物聯網產業迅猛發展，產業規模突破1.7兆元。預計到2022年，產業規模將會超過2兆元。

預測到了2025年，中國移動物聯網連接數，將達到80.1億，年複合增長率為14.1%。

大陸工業互聯網產業規模達到9164.8億元，同比增長10.4%。智能網聯汽車銷量為303.2萬輛，同比增長107%，滲透率保持在15%左右。車聯網作為汽車工業產業升級的創新驅動力，已被提到大陸國家戰略高度。2020年，中國大陸車聯網標準體系建設基本完備。

中國互聯網協會副理事長何桂立表示，網絡基礎設施建設帶動了中國大陸信息通信技術快速發展，有力支撐了傳統製造業和國民經濟多個產業數字化轉型升級，成為中國數位經濟發展的重要基石。