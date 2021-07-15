大陸陸上風電步入「6MW時代」

總部位於四川省德陽市的東方電氣風電有限公司（簡稱「東方風電」），由該企業自主研製的5.5S－172型永磁直驅風力發電機組，近日併網發電。這是大陸首台投入運行的單機容量達6兆瓦等級的陸上風力發電機組，也是目前大陸單機容量最大、葉輪直徑最大的陸上風電機組。它的成功併網發電，標誌著大陸陸上風電正式步入「6MW時代」。

據介紹，該機組是東方風電針對大陸陸上中高風速區域，研製的新一代大功率風電機組，單機容量可達6兆瓦，葉輪直徑172米。機組的開發基於東方風電成熟的陸上、海上大功率風電機組研製經驗，統籌可靠性和經濟性，採用諸多創新理念和技術，解決了一系列老難題，進一步提升了機組核心部件跨平台通用化模組化水準，更好適應批量化應用。

機組具有「四個新」特點，包括「新葉片、新結構、新電氣系統、新電控系統」，可靠性、安全性、穩定性、智慧性更高。在設計風速下，單台機組每年可輸出2200萬度清潔電能，可為11000個三口之家提供一年的正常用電，可減少燃煤消耗7150餘噸，減少二氧化碳排放17300餘噸、二氧化硫排放120餘噸、氮氧化物排放180餘噸，為綠色低碳發展作出積極貢獻。