66台青 暑期赴深圳38企業實習

「2021台灣青年深圳暑期實習活動」歡迎會7月13日在深圳舉行。66名台灣青年將於今年暑期在深圳38家企業開展為期一個月的實習。

中新社報導，此前在廈門大學就讀本科，今年準備前往對外經濟貿易大學就讀研究生的台灣青年郭廷彥稱，通過篩選，他發現深圳企業的吸引力較大。他表示，未來，自己會選擇留在大陸工作。郭廷彥說：「上海、廣州、深圳都是經濟比較發達的城市，希望通過這次實習機會，能够在研究生階段找到更多的實習。」

此次實習機會吸引了北京清華大學、北京大學深圳研究生院、中南財經政法大學、浙江大學、暨南大學、深圳大學、香港理工大學等在讀的台灣青年投遞簡歷。其中金融類職位約占50%，涵蓋銀行、證券、保險三大板塊，如深圳證券交易所、五礦證券等；銀行業則包括有平安銀行、招商銀行、建設銀行，以及台資銀行，如玉山銀行等；保險業則包括中國人壽、前海人壽等。

台灣青年趙韵即將在深圳五礦證券實習，在她眼裡，深圳作為國際大都市，有許多優秀的企業吸引人才過來，在這裡能够找到更多的機會讓自己發揮才能。「除了實習外，深圳台商協會也會組織聚會，提供娛樂活動等來讓更多朋友進行交流。而這次選擇到大灣區實習，也是因為家人在廣東，在這邊實習方便跟家裡人聯繫溝通。」趙韵說。

此外，在此次職位申請中，文創設計類職位占14%，如元本市內建築設計、前海手繪科技等；專業服務業占10%，如德勤會計師事務所、瀛尊律師事務所等。