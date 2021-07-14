大陸碳排放權市場將啟動　學者：碳價國際接軌是趨勢

大陸國務院常務會議日前決定，將於今年7月啟動全國碳排放權交易市場上線交易。大陸國新辦14日召開吹風會，稱在碳排放權交易市場運行初期，只在發電行業重點排放單位間開展配額現貨交易。深圳高等金融研究院能源市場與能源金融實驗室主任趙俊華認為，中國大陸碳價與國際接軌是趨勢，這將倒逼企業加速轉型。

據香港文匯網，結合目前實行的碳排放強度管理制度，首批配額分配採用基準法對大陸全國發電行業重點排放單位核發配額，目前大陸全國碳市場第一個履約周期（2021年1月1日至2021年12月31日）預分配額已完成下發，預計最終核定配額和覆蓋溫室氣體排放量均將超過40億噸，中國大陸將成為全球規模最大的碳市場。而市場人士普遍關心碳價會不會漲。

趙俊華指出，試點市場的意義很大：一方面在市場機制設計以及規則建立上為後續大陸全國市場的建立積累了一定的經驗，奠定了基礎；另一方面，為後續大陸全國市場的推出和運作儲備了相關的減碳技術（包括碳計量、碳捕捉技術等）和碳交易人才。

現在業內普遍認為，當大陸全國碳市場推出以後，隨着中國大陸「雙碳」進程的推進，碳市場的配額會逐步收緊。未來的5-10年間，碳的價格會呈現一個逐步上升的過程並最終與國際（歐盟）碳價格接軌。

「歐盟的碳價格最近屢創新高，可能很快會衝擊60歐元的大關。按匯率折算後，價格高出中國試點市場的平均價格10倍左右。如果歐盟一旦對中國實施碳關稅，大概會影響1.1兆美元的出口；即使只對高碳行業徵稅，也要影響4500億美元。它對中國出口的影響可能比貿易戰的影響更大。由於這種外在的倒逼，可以預期中國碳價格會逐步上漲。」趙俊華稱。

此外，趙俊華認為，碳交易的發展會為中國大陸各行業帶來全方位的影響。以電力行業為例，一旦碳市場開始實際運作，碳成本的增加將會加重火電企業的負擔和虧損。減碳技術的開發以及碳交易人才的引進亦將造成企業成本的上升。再者，由於中國大陸電價市場機制靈敏度的欠缺，發電行業上游成本的增長將難以及時向下游傳導。電價的波動亦會導致民生與企業間的矛盾。種種影響將會倒逼企業權衡各方成本，開發更多新的業態，轉變商業模式，增強自身的金融屬性，投入新能源的藍海。