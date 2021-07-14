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大陸加快引進復星「復必泰」 將作為加強針免費施打
中國大陸引進mRNA新冠疫苗的步伐正在加快。 7月14日下午，在香港上市的復星醫藥董事長兼CEO吳以芳在股東大會上回覆投資人問詢時表示，大陸國家藥監局對mRNA新冠疫苗「復必泰」的審定工作已經基本完成，專家評審已經通過了，目前正在加緊進行行政審批階段。
據大陸「財新網」報導，「我們和藥監局等部門的溝通很順暢，有關部門對疫苗審批也是一分一秒抓得很緊。」復星醫藥董事長兼CEO吳以芳說，在供貨問題上，復星醫藥已經與BioNTech提前啟動生產準備工作，復必泰疫苗一旦獲批，就能第一時間供應到大陸國內。
報導引述吳以芳指出，復星已經與德國BioNTech藥廠提前啓動生產準備工作，一旦疫苗獲批，就能第一時間供應到大陸國內。報導引述知情人士稱，復必泰很可能作為加強針免費接種。
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