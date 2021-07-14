陸國台辦駁干涉BNT輸台說法 嗆民進黨迫於壓力才同意

總統府人士此前表示，鴻海與台積電購買BNT的過程是經由德國政府與兩大企業傾全力才突破，有沒有中國的政治力干擾不言可喻，而美、日「即刻救援」產生極大壓力，最後讓中國轉向「不卡台灣」。大陸國台辦14日發新聞稿駁斥此說法，強調民進黨是因民怨升高、迫於壓力，才不得不勉強同意兩家台灣企業向上海復星醫藥洽購。

大陸國台辦的這則新聞稿，稱「總統府」為「台灣地區領導人辦公室」。這則新聞稿以發言人朱鳳蓮的名義回應。

朱鳳蓮強調，民進黨當局不斷編造謊言，為其防疫失策失德無能卸責。「他們在疫苗問題上對大陸抹黑栽贓，再次暴露了其醜惡的政治本性。」

朱鳳蓮重申，「今年5月台灣疫情暴發後，大陸就多次表示，願向台灣同胞提供被世界衛生組織認可的大陸疫苗支持上海復星醫藥參與研發並代理的BNT疫苗服務於台灣民眾。」

朱鳳蓮批評說，「民進黨當局對台灣疫情暴發負有最大責任。其在防疫問題上冷血的政治算計和陰毒的政治操弄，是造成台灣疫苗緊缺、民眾無辜生命不斷喪失的根本原因。他們出於『反中』的政治目的，不但百般詆毀抹黑大陸善意、以種種藉口拒絕接受大陸疫苗，而且還阻擋台灣一些縣市、企業和民間機構向大陸企業採購BNT疫苗。」

朱鳳蓮稱，「到6月下旬，在台灣疫情不斷惡化、疫苗緊缺無法解、民怨不斷升高的情況下，民進黨當局迫於壓力，才不得不勉強同意兩家台灣企業向上海復星醫藥洽購。」

朱鳳蓮又說，「直到今天，台灣一些縣市要求向上海復星醫藥洽商採購疫苗，仍然被民進黨當局拒絕。」