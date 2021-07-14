監管政策衝擊 大陸科技股連日走跌

今年來大陸官方加強監管科技業，連「女股神」伍德(Cathie Wood)也怕了，自2月以來持續拋售A股科技股，旗下一檔基金對大陸科技股的持股量已降至歷來最低。雖然大陸科技股延續昨日跌勢，但今（14）日跌幅縮小，晶片族群看淡。

網易財經報導，大陸科技股今（14）日收盤，整體行業跌幅收窄，互聯網和相關服務族群跌0.2%，軟件和信息技術服務業跌0.7%，電商概念股跌0.8%，大陸國產軟件概念股跌逾1%、蘋果概念股跌逾4%。

A股昨（13）日走強，科技股反而大跌，晶片巨頭卓勝微狂跌13%，晶片族群蒸發超過人民幣千億元。另外，第三代半導體中的華潤微、賽微電子、楊傑科技、士蘭微等多檔成長股重挫逾5%，富滿電子、銀河微電均重挫逾10%。

分析指出，晶片族群大跌主要有三大原因：第一、國家大基金減持瑞芯微，國家隊頻繁甩賣科技股，對半導體族群形成負面情緒影響。第二、業績不如預期。第三、美國方面可能再出手，近期傳出將大陸內存晶片製造商長江存儲列入實體清單，對於半導體族群是利空消息。

網路、科技概念股表現失常，與大陸官方監管政策有緊密關聯。本月初，大陸最大網路叫車服務平台滴滴上市不到48小時遭中方監管重拳審查，下架App；隨後，官方再對大陸貨車資訊平台滿幫集團旗下的物流平台「運滿滿」和「貨車幫」，以及招聘平台「BOSS直聘」展開安全審查。上述三家公司也因安全審查，股價一路下滑。