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中國大陸碳排放權交易市場 傳周五啟動

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中國大陸全國碳市場上線交易很快啟動，將發電業作為首個納入碳市場的行業。照片／新浪網
中國大陸全國碳市場上線交易很快啟動，將發電業作為首個納入碳市場的行業。照片／新浪網

路透引述消息透露，中國大陸計畫在本周五(16日)舉行全中國大陸國碳排放權交易市場開市啟動儀式。中國大陸生態環境部副部長趙英民今（14）日在國新辦記者會上稱，中國大陸全國碳市場上線交易很快啟動，確立發電行業作為首個納入碳市場的行業。

趙英民指出，市場啟動初期只在發電行業重點排放單位之間開展配額現貨交易，並銜接中國大陸正在實行的碳排放強度管理制度，採用基準法對中國大陸全國發電行業重點排放單位分配核發首批配額。

他又表示，中國大陸全國碳市場還沒有啟動，所以還不好說碳價是多少。但從七個地方試點運行情況看，近兩年加權平均碳價約人民幣40元左右。

中國大陸國家主席習近平曾多次公開宣示，中國大陸二氧化碳排放將力爭於2030年前達到峰值，並努力爭取2060年前實現碳中和。早於2011年10月，在北京、天津、上海、重慶、廣東、湖北、深圳等七個省市啟動碳排放權交易地方試點。

碳排放 北京 廣東

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