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中國大陸碳排放權交易市場本月啟動 將躍居全球最大

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中國大陸2,000家燃煤發電廠被納入首批碳市場交易。路透
中國大陸2,000家燃煤發電廠被納入首批碳市場交易。路透

中國大陸國務院常務會議日前宣布，將於7月擇時啟動發電行業全國碳排放權交易市場上線交易。中國大陸生態環境部副部長趙英民指出，首批碳市場覆蓋的燃煤電廠碳排放量超過40億噸二氧化碳，這代表中國的碳排放權交易市場一經啟動，就將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的碳市場。

在中國大陸國務院新聞辦公室14日上午舉辦的記者會上，趙英民表示，建設全國碳排放權交易市場，是利用市場機制控制和減少溫室氣體排放，推動綠色低碳發展的一項重大制度創新，也是實現碳達峰、碳中和的重要政策工具。

中國大陸國家主席習近平已多次公開宣示，中國大陸二氧化碳排放將力爭於2030年前達到峰值，並努力爭取2060年前實現碳中和。

早於2011年10月，中國大陸就在北京、天津、上海、重慶、廣東、湖北、深圳7個省市啟動碳排放權交易地方試點。

生態環境部應對氣候變化司司長李高表示，2011年10月以來，幾個試點市場覆蓋了電力、鋼鐵、水泥等20多個行業近3,000家重點排放單位。截至2021年6月，試點省市碳市場累計配額成交量4.8億噸二氧化碳當量，成交額約人民幣114億元。

趙英民表示，中國大陸全國碳市場選擇以發電行業為突破口，有兩方面考慮：

一、發電行業直接燒煤，二氧化碳排放量較大。中國大陸全國2,000多家發電行業重點排放單位，年排放二氧化碳超過40億噸。將發電行業作為首批啟動行業，能充分地發揮碳市場控制溫室氣體排放的積極作用；

二、發電行業的管理制度相對健全，數據基礎比較好。排放數據的準確、有效獲取，是開展碳市場交易的前提。發電行業產品單一，排放數據的計量設施完備，整個行業的自動化管理程度高，數據管理規範，且容易核實，配額分配簡便易行。

趙英民稱，生態環境部已連續多年組織開展全國發電、石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、航空等高排放行業的數據核算、報送和核查工作。在發電行業碳市場健康運行後，就會進一步擴大碳市場覆蓋行業範圍。

針對市場關注的碳價問題，趙英民說，因全國碳市場尚未啟動，所以還不好說碳價是多少。但從全國7個地方試點運行情況看，近兩年加權平均碳價約在每噸人民幣40元左右。

碳排放 人民幣 國務院

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