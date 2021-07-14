斑馬智行獲阿里、上汽等投資129億元 加強智慧車系統

大陸互聯網汽車解決方案提供商「斑馬智行」14日宣布，獲阿里巴巴集團 、上汽集團、國投招商、雲鋒基金等四大股東，聯合增資人民幣30億元（約新台幣129億元）。

大陸科技信息平台億歐網報導，斑馬智行聯席CEO張春暉表示，這筆資金將用於加大操作系統研發投入，助力汽車產業實現智能化與數字化。同時，斑馬智行將面向產業資本開放新一輪戰略融資窗口。斑馬智行的智能座艙OS將於2021年下半年到2022年落地多個汽車品牌。

斑馬智行首輪融資規模也不小，2018年9月，斑馬智行獲人民幣16億元A輪融資，由國投創新領投，雲鋒基金和上汽集團跟投，融資主要用於人才引進和技術研發。

斑馬網絡成立於2015年，由阿里巴巴集團和上汽集團共同發起的智聯網汽車基金投資成立。斑馬網絡致力於為汽車全行業提供智聯網汽車整體解決方案。斑馬智行是斑馬網絡打造的基於AliOS的智聯網汽車開放平台。

斑馬智行主要為汽車和交通行業提供智能汽車操作系統、智能汽車解決方案及數字交通解決方案。基於自研AliOS打造的斑馬智行智能汽車解決方案，已經運用到上汽、一汽、南北大眾等車企的10多個汽車品牌、40多款車型、100多萬輛智慧汽車上。