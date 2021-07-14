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王毅提4點主張 促上海合作組織壯大

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中國大陸國務委員兼外長王毅。照片／中新社
中國大陸國務委員兼外長王毅。照片／中新社

中國大陸國務委員兼外長王毅13日與塔吉克外長穆赫里丁會晤，並在記者會上稱，今年恰逢上海合作組織成立20周年，塔方是上合組織輪值主席國，雙方就如何推動上合組織發展壯大交換意見，中方提出四點主張。

新華網報導，王毅表示，一是充分發掘「上海精神」的時代價值。以互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展為內涵的精神。面對當前百年變局和世紀疫情，「上海精神」的時代價值進一步凸顯。上合組織成員國應當從中汲取精神力量，引領上合組織的發展方向。

二是切實發揮安全合作的保障作用。上合組織以維護成員國共同安全為重要使命，將打擊「三股勢力」作為核心任務，以實際行動踐行共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，建立了軍事、反恐、禁毒、網路安全等聯合演習機制，構建起嚴密健全的執法安全合作網絡。

三是加快推進共同發展的合作布局。上合組織積極開展全方位務實合作，簽署多邊經貿合作綱要、國際道路運輸便利化協定等重要文件，深度參與高質量共建「一帶一路」，在互聯互通、經貿投資、能源資源等領域實施一大批戰略性大項目。完善區域一體化布局，促進彼此利益融合。

四是繼續引領開放包容的區域合作。上合組織傳承絲路精神，倡導尊重多樣文明，在兼容並蓄中共謀發展，成為擁有八個成員國、四個觀察員國、六個對話夥伴，全球面積最大、人口最多的區域組織。應當推動上合組織機制體制建設不斷進步。

上海 王毅

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