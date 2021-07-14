美拍板537億補助美企 汰換華為與中興通訊設備

美國聯邦傳播委員會（FCC）在當地時間13日表決通過，拍板19億美元（約新台幣537億元）補助計畫，以協助美國企業汰換華為與中興通訊（ZTE）等被視為威脅國安的大陸電信設備。

路透報導，FCC去年12月採取措施，要求美國電信營運商「移除並更換」華為和中興通訊設備。FCC代理主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）稱，這些設備可能遭到外國勢力操縱、截斷或控制。美方將逐一針對網絡、基地台和路由器進行評估，直到完全根除可能破壞國家安全的設備。

環球網報導，華為為此發表聲明，FCC的措施只會給美國大部分農村或偏遠地區的運營商帶來巨大挑戰。

華為聲明稱，純粹是一種不切實際的嘗試，目的是修復未損壞的東西。FCC的舉措只會給美國大部分農村或偏遠地區的運營商帶來巨大挑戰，使他們無法在不中斷的情況下維持向客戶提供的同樣高水平和高質量的服務。