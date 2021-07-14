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大陸7月上旬生豬價格月漲15.1%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸7月上旬與6月下旬相比，生豬價格為每公斤人民幣16元（約新台幣68.8元），月漲15.1%。本報系資料
大陸7月上旬與6月下旬相比，生豬價格為每公斤人民幣16元（約新台幣68.8元），月漲15.1%。本報系資料

大陸國家統計局14日發布市場價格監測數據，7月上旬與6月下旬相比，生豬價格為每公斤人民幣16元（約新台幣68.8元），月漲15.1%。

大陸國家統計局網站發布，據對大陸流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，7月上旬與6月下旬相比，39種產品價格上漲，九種下降，兩種持平。其中，生豬價格為每公斤人民幣16元（約新台幣68.8元），月漲15.1%。

界面新聞報導，大陸商務部會同國家發展改革委、財政部等部門，展開今年度第二批中央儲備豬肉收儲工作，於今（14）日實施公開競價收儲。

第一批中央儲備豬肉競價收儲為7月7日，成交企業遍及北京、浙江、福建、山東、河南、湖南、新疆等12個省市。

人民幣 豬價

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