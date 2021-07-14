順豐控股：上半年獲利估縮水約八成

大陸物流一哥順豐控股13日公告，預計今年上半年獲利人民幣6.4至8.3億元，年減78%至83%。不過，14日公司股價開盤一度漲逾8.5%，隨後漲幅收窄。

順豐控股之前公布第1季財報，意外虧損近人民幣10億元（約新台幣43億元），因此上半年財報表現備受市場關注。

路透報導，順豐控股表示，公司夯實運營底盤、提升處理產能，以緩解前期產能瓶頸並支撐各項業務未來快速發展，該等投入導致公司成本階段性承壓；經濟型快遞產品增長較快，因該部分產品定價偏低，一定程度影響整體毛利率水平。

在上半年業績變動原因中，順豐控股提到，因第1季春節期間響應原地過年倡導，公司給予留崗員工充分的關懷和激勵，收派員、倉管員、中轉運作員等春節期間在崗人員數量與薪酬成本明顯增加，對公司盈利能力帶來臨時一次性影響。

公告稱，在第2季生鮮時令旺季助推下，盈利性較好的時效快遞業務量比第1季回升。

順豐控股第1季意外虧損人民幣9.89億元，去年同期則為盈利人民幣9.07億元。公司公布第1季業績的同時，宣布財務負責人伍瑋婷將調任，轉任公司物流產業園資本運作顧問。

順豐控股股價今年迄今已下跌26.73%。