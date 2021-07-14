廣西打造跨境產業鏈 促東盟合作

【大陸新聞中心／綜合報導】廣西壯族自治區商務廳黨組書記楊春庭表示，廣西將加快構建國內國際雙循環重要節點樞紐，構建「粵港澳大灣區/長江經濟帶—北部灣經濟區—東盟」跨區域跨境產業鏈節點，促進中國—東盟開放合作。

中新社報導，楊春庭12日在新聞發佈會表示，作為中國面向東盟開放的前沿省份，十三五期間，廣西對外貿易再創新高，邊境貿易進出口規模穩居中國首位，引進德國敦豪供應鏈等一批國際知名企業，中（中國）馬（馬來西亞）「兩國雙園」、中越跨境經濟合作區中方園區建設加速推進，成為連接「一帶一路」沿線國家和地區的重要橋梁紐帶。

楊春庭表示，廣西將主動對接長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設等重大國家戰略，辦好中國（廣西）自由貿易試驗區，共建西部陸海新通道，力爭到2023年，基本完成國內國際雙循環重要節點樞紐佈局。

具體行動中，廣西將以西部陸海新通道建設為牽引，加快打造連接東盟和中國國內市場的國際物流樞紐，形成面向東盟、對接粵港澳大灣區、輻射西南的區域性國際消費中心。

同時，廣西將加快建設中國—東盟經貿中心，推動建立RCEP先行先試示範區，推動中國—東盟博覽會、中國—東盟商務與投資峰會從服務「10+1」向服務RCEP和一帶一路拓展，為企業提供更便捷、高效服務。

在產業發展方面，建設沿邊產業帶，培育打造西部陸海新通道開放發展經濟帶成為工作重點。廣西壯族自治區工業和信息化廳二級巡視員陸愛平表示，廣西將推進南寧、重慶、成都等西部陸海新通道沿線陸港經濟區協作，建設有效銜接中國—中南半島經濟走廊的貿易產業合作大通道，加快廣西—文萊經濟走廊建設，深化與泰國、印度尼西亞、馬來西亞等東盟國家合作，構建糖、木材、棕櫚油等東盟特色產品跨境產業鏈。