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海南自貿港 129個項目集中開工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

【大陸新聞中心／綜合報導】海南自貿港13日集中開工129個建設項目，總投資381億元（人民幣，下同）。本次集中開工的建設項目，從投資規模上看，總投資10億元以上的項目7個，投資共201億元，佔全部項目投資的53%。從項目類型上看，涵蓋了產業發展、基礎設施提質升級、民生公共服務等領域。其中產業發展項目40個，總投資199億元，佔全部項目投資的52%。

中新社報導，本次集中開工的建設項目，投資主要集中在海口、三亞、洋浦、萬寧、陵水等地。總投資額較高的項目包括總投資45億元的三亞國際文化科技矽谷項目、總投資41.51億元的瓊西北供水工程、總投資近44.68億元的洋浦產城融合安居工程及配套設施項目（一期），總投資25億元的陵水黎族自治縣海洋旅遊服務創意園項目、總投資18億元的中國電子三亞信息港項目、總投資13億元的海口市九希中心項目等。

海南省省長馮飛在集中開工儀式上說，產業發展項目投資佔全部項目投資的52%，項目質量明顯提升。「項目僅用3個月時間就辦理完各種手續順利開工，讓我們體會到海南自貿港良好的營商環境」。華熙生物科技股份有限公司董事長兼總經理趙燕在集中開工儀式上說，將把華熙生物的國際總部設在海南。

海南自貿港2021年已分四批集中開工項目486個，總投資1380億元。近三年來，海南已集中開工建設項目1817個，總投資達7241億元。馮飛說，歡迎更多國內外企業來海南投資，共同分享自貿港建設的機遇和紅利。

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