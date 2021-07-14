第2屆四川裝博會 德陽28日登場

第二屆四川裝備智造國際博覽會（簡稱「裝博會」），將於7月28日至30日，在德陽高新區航展會展中心舉行。本屆博覽會以「創新驅動 數智賦能」為主題，通過「高峰論壇、博覽展示、百強發布、洽談對接」四大活動板塊，全面展示裝備智造成果。

預計展覽面積達2.2萬平方米，設立智慧製造裝備、能源裝備、先進農機裝備、應急裝備四大特色展區，計畫邀請大陸及海外上百家知名企業參展。

同時，博覽會還將舉辦近10場次高峰論壇及洽談對接活動，深度探討高端製造業在新形勢下，實現數位化轉型發展策略，研究提升四川裝備製造業產業鏈、供應鏈現代化水準的思路，集中展示高端裝備製造業和智慧製造技術最新科技成果及發展模式，緊密對接行業技術創新需求，搭建協同創新與交流平台，促進裝備製造產業創新發展。

本屆博覽會將依託四川省及西部地區重型裝備製造產業集群的工業基礎優勢，加強重型裝備製造業龍頭企業的聯繫，促進交流，加強合作，提升「重裝之都」德陽在全球裝備製造業產業鏈、價值鏈的頭部地位，鍛造產業鏈、供應鏈長板，優化區域產業鏈布局，優化產業鏈、供應鏈發展環境，促進大陸重型裝備產業集群從中低端向高端升級。