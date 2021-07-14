聽新聞
test
0:00 / 0:00

甘味特產直播圈粉 蘭洽會簽約233億元項目

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

循環農業、鄉村振興、直播經濟……這些圍繞「甘味」特產的關鍵詞成為27屆中國蘭州投資貿易洽談會（以下簡稱蘭洽會）的關注熱點，亦是海內外賓客尋求合作、投資興業的新熱土。

中新社報導，12日下午，蘭洽會重大項目簽約儀式暨閉幕通報會在蘭州舉行。據官方統計，此次節會共簽約逾233億元（人民幣，下同）的百餘個農產品及加工類項目。尤其是展館現場興起的直播經濟，使長期藏於深閨的大批「甘味」特產，實現了線上線下齊「圈粉」。

據介紹，蘭洽會展館圍繞甘肅「牛羊菜果薯藥」六大主導產業，西北羊肉、甘南蕨麻、甘谷辣椒、靜寧蘋果、高原藜麥等100多家企業500多種「甘味」農產品。

「甘味」特產還成為蘭洽會主賓國烏拉圭客商尋求合作「新領域」。攜葡萄酒、橄欖油等農特產展示的烏拉圭駐重慶總領事館工作人員布魯諾表示，雙方在奶製品、農業等方面有很多可以合作的商機，尋求更多合作。

直播 烏拉圭

延伸閱讀

與亞東醫護聊送暖心路歷程 賈永婕：責任感驅使挺身而出

青春專案開跑 竹市警粉絲專頁辦直播有獎徵答　

找美女荷官直播開賭 男開業不滿一月就被新莊警查獲

微解封賞鯨船首航 10餘頭抹香鯨現身花蓮外海

相關新聞

陸外貿上半年18兆 連13月增長

大陸海關總署統計分析司司長李魁文13日表示，上半年，大陸外貿進出口總值達18.07兆元（人民幣，下同），年增長27.1%...

美制裁大陸 瞄準記憶體

美國國會議員致函商務部長雷蒙多，以大陸儲存型快閃記憶體（NAND Flash）龍頭長江存儲與解放軍關係密切及國家安全為由...

蘇寧易購董座 黃明端將接任

大潤發中國的開國功臣、高鑫零售董事會主席黃明端，在去（2020）年10月被阿里併購後逐步淡出經營核心。不過，正陷入債務危...

陸長江存儲 恐遭美制裁

繼中芯國際之後，美國也盯上中國大陸記憶體指標廠長江存儲。外電消息指出，美國眾議院議員要求將長江存儲列入出口管制的實體清單...

長江存儲實力 美不敢小覷

大陸半導體龍頭紫光集團面臨重整之路，旗下長江存儲科技公司被視為大陸扶植發展記憶體指標廠，「台灣DRAM教父」、華亞科前董...

美方全面封鎖 掐斷產業鏈

美國國會議員發函要求商務部將長江存儲列入出口管制實體清單，透露大陸記憶體業已經進入美國制裁北京的雷達範圍，尤其上周生產N...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。