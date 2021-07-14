甘味特產直播圈粉 蘭洽會簽約233億元項目

循環農業、鄉村振興、直播經濟……這些圍繞「甘味」特產的關鍵詞成為27屆中國蘭州投資貿易洽談會（以下簡稱蘭洽會）的關注熱點，亦是海內外賓客尋求合作、投資興業的新熱土。

中新社報導，12日下午，蘭洽會重大項目簽約儀式暨閉幕通報會在蘭州舉行。據官方統計，此次節會共簽約逾233億元（人民幣，下同）的百餘個農產品及加工類項目。尤其是展館現場興起的直播經濟，使長期藏於深閨的大批「甘味」特產，實現了線上線下齊「圈粉」。

據介紹，蘭洽會展館圍繞甘肅「牛羊菜果薯藥」六大主導產業，西北羊肉、甘南蕨麻、甘谷辣椒、靜寧蘋果、高原藜麥等100多家企業500多種「甘味」農產品。

「甘味」特產還成為蘭洽會主賓國烏拉圭客商尋求合作「新領域」。攜葡萄酒、橄欖油等農特產展示的烏拉圭駐重慶總領事館工作人員布魯諾表示，雙方在奶製品、農業等方面有很多可以合作的商機，尋求更多合作。