大陸拚發展 將放寬服務業市場准入

中國商務部服貿司司長陳春江13日稱，中國將進一步放寬服務業市場准入限制，擴大優質服務進口。陳春江在當天舉行的新聞發布會上表示，目前服務貿易正面臨前所未有的發展機遇，中國服務貿易發展基礎日益牢固。

中新社報導，陳春江表示，2020年，服務業占中國國內生產總值的比重已達54.5%。但與此同時，中國服務貿易發展也面臨新的挑戰，如新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，服務貿易復甦還具有不確定性不穩定性；部分服務領域國際競爭力有待提高，服務貿易發展不平衡不充分問題仍然突出等。

近年來，中國已在逐步擴大教育、醫療、金融、文藝等領域對外開放。陳春江稱，今後中國將進一步放寬服務業市場准入限制，建立健全跨境服務貿易負面清單管理制度，提升跨境服務貿易開放水平。

此外，中國還將加快發展新興服務貿易，拓展特色服務出口基地，擴大優質服務進口。

按照中國日前發布的「十四五商務發展規畫」，中國將擴大研發設計、節能降碳、環境服務等生產性服務進口，推動醫療等生活性服務進口，並計畫在知識產權服務、語言服務、地理信息服務、農業服務、人力資源服務等領域研究新設一批特色服務出口基地。

陳春江並表示，中國將拓展與共建一帶一路國家和地區合作，完善服務貿易多雙邊合作機制，積極參與國際服務貿易規則治理。