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湖北機電產品出口 1~5月增98.4%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

湖北機電產品出口走出疫情影響，迎恢復性增長。數據顯示，今年1月至5月，該省機電產品出口660.4億元（人民幣，下同），同比增長98.4%。在全省出口中占比達53.1%，對出口增長貢獻率達三分之二。　　

中新社報導，由湖北省商務廳、中國機電產品進出口商會主辦的2021荊楚雲展—家電及汽配專場活動13日在武漢以線上形式開幕。　　

機電產品是湖北優勢出口產品，進出口總額一度占據該省外貿進出口「半壁江山」。去年受疫情影響，機電產品出口遭嚴峻考驗。湖北順應疫後企業開拓市場方式變化，利用互聯網將展會由線下轉至線上，打造「荊楚雲展」。圍繞該省優勢產品和重點市場，舉辦醫療器械、五金工具、防疫物資、家電及汽配等多個專場活動。

湖北此次專場活動中篩選出一批優秀外貿企業，與來自柬埔寨、孟加拉、巴基斯坦、越南、菲律賓、馬來西亞、肯亞等國採購商進行線上配對洽談。　　

湖北省商務廳黨組成員、省口岸辦副主任楊青松表示，中國已成為柬埔寨第一大貿易夥伴。湖北與柬埔寨保持著良好的合作和交流。2020年湖北與柬埔寨進出口額5.3億元，今年1月至5月進出口額同比增長1.3倍，雙方在汽車、機械設備、電子電器、紡織服裝等領域蘊藏著巨大貿易增長潛力。　

柬埔寨總商會總幹事阮蒙泰表示，雖受疫情影響，柬埔寨仍是東南亞經濟復甦較快的國家之一。期待雙方發掘商機，實現互惠互利。　

湖北省商務廳外貿處副處長熊怡介紹，在穩傳統外貿市場同時，湖北積極開拓新興市場。根據計畫，今年該省將突出農產品、防疫物資、宅經濟、機電、紡織服裝等重點產業，面向歐美、日韓、一帶一路沿線國家和地區、RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）等重點市場組織專場對接，幫助企業抓訂單、拓市場。

柬埔寨 疫情

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