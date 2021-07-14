陸外貿上半年18兆 連13月增長

大陸海關總署統計分析司司長李魁文13日表示，上半年，大陸外貿進出口總值達18.07兆元（人民幣，下同），年增長27.1%。其中出口9.85兆元，增長28.1%；進口8.22兆元，增長25.9%。中國大陸外貿進出口已連續13個月實現正增長。

大陸國務院新聞辦13日上午召開新聞發布會，李魁文指出，6月當月，大陸外貿進出口3.29兆元，較去年同期增長22%。

李魁文表示，大陸外貿進出口總值已連續13個月保持正增長，進出口規模創下歷史同期最好水準，繼續保持穩中向好態勢。

李魁文並公布，上半年大陸一般貿易進出口11.19兆元，增長30.7%，占大陸外貿總值的61.9%，較去年同期提升1.7個百分點。同時，跨境電商、市場採購貿易等新興貿易型態也顯示出蓬勃發展勢頭，貿易方式結構進一步優化。

值得注意的是，大陸機電產品出口比重提升。上半年，大陸出口機電產品人民幣5.83兆元，增長29.5%，占出口總值的59.2%，較去年同期提升0.6個百分點。

另，上半年大陸鐵礦砂、天然氣等大宗商品進口量增加。上半年大陸進口鐵礦砂5.61億噸，增加2.6%；天然氣5981.9萬噸，增加23.8%；大豆4895.5萬噸，增加8.7%；玉米1530.2萬噸，增加318.5%；小麥536.8萬噸，增加60.1%。但同期進口原油2.61億噸，減少3%。

上半年，大陸對前三大貿易夥伴東協、歐盟、美國的進出口總額分別為人民幣2.66兆元、2.52兆元、2.21兆元，分別增長27.8%、26.7%、34.6%；對日本進出口人民幣1.18兆元，增長14.5%。同期，大陸對「一帶一路」沿線國家、RCEP貿易夥伴進出口分別增長27.5%、22.7%。