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李克強：不搞大水漫灌 做好跨周期調節

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸總理李克強日前表示，堅持不搞大水漫灌，增強前瞻性精準性，加強區間調控，做好跨周期調節。(資料圖片)
大陸總理李克強日前表示，堅持不搞大水漫灌，增強前瞻性精準性，加強區間調控，做好跨周期調節。(資料圖片)

大陸國務院總理李克強表示，要統籌今年下半年和明年經濟運行，着力保持在合理區間，保持宏觀政策連續性穩定性，「堅持不搞大水漫灌，增強前瞻性精準性，加強區間調控，做好跨周期調節」。這表示，大陸下半年將實施平穩的經濟政策。

據香港信報財經網，李克強在周一召開的經濟形勢專家和企業家座談會上稱，今年以來經濟運行穩中加固，符合預期，就業前景向好，但國內外形勢依然錯綜複雜。立足當前，着眼長遠，做好跨周期調節，應對好可能發生的周期性風險，要確保完成全年主要目標任務，推動經濟行穩致遠。

李克強指出，近期實行的降準措施，要注重支持中小微企業、勞動密集型行業，優化營商環境，讓中小微企業在公平競爭中有更多成長空間；用好國際國內兩個市場、兩種資源促進外貿穩定增長。

李克強 國務院

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