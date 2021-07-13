外媒：阿里巴巴和陸國企 考慮競購紫光股份股權

大陸半導體國家隊「紫光集團」日前遭申請破產重整，有消息人士表示，阿里巴巴和大陸國有企業正在考慮競購紫光股份的部分股權，這部分股權的售價至多可能達到77億美元（約新台幣2,175億元）。

據路透報導，消息人士指出，背負約310億美元債務的紫光集團有更多的債券即將到期，目前正在尋求出售其所持紫光股份46.45%的股權。

上述消息人士表示，潛在競購方包括無錫市政府所有的無錫產業發展集團、北京電子控股有限責任公司，以及有政府背景的半導體投資基金「建廣資產」（JAC Capital），他們未獲授權就此事發表言論，因此拒絕署名。

其中兩名消息人士表示，如果阿里巴巴在20日的最後期限前繳交具約束力的報價，將與一家地方國企聯手。他們未披露這個潛在合夥方的名稱。

對於阿里巴巴這個電商巨頭而言，若成功達成這項交易，將是大陸監管機構開始打壓科技產業以來其第一筆交易，阿里巴巴旗下螞蟻集團去年底首次公開發行（IPO）被喊停，阿里巴巴今年4月也因違反大陸反壟斷規定遭重罰28億美元。

其中兩名知情人士說，紫光所持股份的價值可能在人民幣400億至500億元之間，較紫光過去一個月22.3元的平均股價溢價35%至70%。

清華紫光在發布的一份書面回覆中表示，為減輕債務風險，該公司已在引資特別工作組的指導下接洽了幾家投資者。該公司補充，如果進入司法重組，清華紫光將為引入戰略投資者做出整體安排。

紫光、阿里巴巴、無錫產業發展集團有限公司、北京電子控股有限責任公司和北京建廣資產管理有限公司目前尚未給予任何回應。