華為再開逾880萬年薪招「天才少年」 任正非說養得起！

大陸武漢華中科技大學近日又有兩名畢業生入選華為的「天才少年」，今年入選的兩名畢業生分別來自電信學院和計算機學院，其中一人已拿到「天才少年」最高一檔年薪人民幣201萬元（約新台幣882.4萬元），另1人年薪也超過人民幣百萬。華為創辦人任正非強調，自己「養得起天才」。

據時代周報報導，入選的兩名畢業生分別為電信學院的廖明輝和計算機學院的武敏顏，廖明輝為應屆博士畢業生，已拿到「天才少年」最高一檔年薪人民幣201萬元；武敏顏本科畢業，年薪也逾人民幣百萬元。三年內，華中科技大學已有6名畢業生入選華為「天才少年」，拿到令人羡慕的人民幣百萬年薪。

低調成為這屆華為「天才少年」的共同特點，兩人均婉拒媒體採訪要求。武敏顏的老師說：「外界關注太多，她壓力有點大。」同日，廖明輝及其博士生導師白翔，同樣未獲回應。

「天才少年」計畫由華為創辦人任正非發起，目的在吸引頂尖人才，「天才少年」的薪資按照年度薪資制度發放，共有三檔，最高年薪達人民幣201萬元。

去年以來，華為官網多次出現「天才少年」的徵才海報，開出行業平均收入5倍以上的薪酬，希望招到數位、電腦、物理、材料、晶片、智慧製造、化學等領域的人才。

任正非日前在研發應屆生招聘座談會上提出，無論是求生存，還是謀發展，人才最關鍵。「2021到2022年是我們的戰略攻關年，戰略重心要壓到前端，不僅保持正常的研發預算，還會額外增加數十億美元的攻關經費投入。從戰略格局來看，我們要有一股『新流』進來，讓我們血管流著青春澎湃的血。」

因每年向華為輸送大量優秀畢業生，華中科技大學又被稱為「華為的娘家」。要入選華為「天才少年」並不容易。大陸社交問答平台知乎上的一名華為員工以招募一般職位為例指出，華為某產品線若申報人力缺口200人，一般會從簡歷投遞者中按學校、專業等篩選出大約2,000份簡歷，透過筆試、面試篩出大約500人，再按筆試、面試綜合成績發放200份offer（錄取工作），最終約有100人簽約，然後按順序發放100份offer，直到offer簽完。

去年獲得華為「天才少年」最高檔年薪的張霽說，華為的面試一般需要經歷七輪，包括簡歷篩選、筆試、初次面試、主管面試、若干部長面試、總裁面試、HR面試，每一個環節都會經過嚴格考核和篩選，因此會遇到很多挑戰和阻礙，任何一個環節出現問題或表現不佳都有可能失敗，難度非常大。