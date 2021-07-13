拜騰汽車被申請破產重整 正尋求和解

大陸電動車新創公司拜騰汽車陷入破產危機，天眼查App顯示，7月12日，拜騰汽車關聯公司南京知行新能源汽車技術開發有限公司新增破產重整信息。拜騰汽車今（13）日回應，目前有債權人向法院提起告訴並對拜騰提起破產申請，法院還沒有正式受理破產申請，拜騰正在積極應對並尋求和解。

騰訊網報導，該案號為蘇0113破申26號，經辦法院為南京市棲霞區人民法院，申請人為上海華訊網絡系統有限公司。

澎湃新聞指出，拜騰汽車回應，目前有債權人向法院提起告訴並對拜騰提起破產申請，法院還沒有正式受理破產申請，拜騰正在積極應對並尋求和解。

拜騰（BYTON）是南京知行新能源技術開發有限公司（FMC）旗下的新能源汽車品牌，2017年9月正式發布。在創立之初，拜騰的豪華團隊就讓業界頗為震動。

CEO畢福康（Carsten Breitfeld）是BMW「i8之父」，總裁戴雷（Daniel Kirchert）曾擔任英菲尼迪（INFINITI）大陸總經理，設計副總裁葉稟煥曾在BMW擔任設計副總裁。豪華高層團隊也吸引一眾來自蘋果、谷歌、BMW、福特等公司的人才。

當時，拜騰無須為錢發愁，投資人排著隊等著入場。不過，2020年6月1日，時任CEO戴雷在員工大會上承認，拖欠大陸約1,400多人的工資，總額達到人民幣9,000萬元；同年7月，拜騰被大陸官媒央視點名「燒光人民幣84億，造不出量產車」；這一年的最後一天，內部郵件稱，將繼續延長停工停產期6個月，意味著拜騰汽車復工復產一再推遲。

今年1月，拜騰似乎迎來轉機，當時，富士康科技集團宣布，將與拜騰汽車進行商業合作，推動拜騰M-Byte的量產，量產的時間預計在2022年第1季。

不過，後續的進展沒有那麼順利。彭博報導，富士康與拜騰汽車的合作恐將生變，其中最主要因素是來自拜騰最大股東之一，中國第一汽車集團的介入。

對此，富士康證實，之前進駐拜騰的人員正在陸續撤走。而原一汽資本控股有限公司黨委書記、南京盛騰董事張影已經被任命為拜騰汽車的新董事長，接管該公司。